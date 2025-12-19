Giugliano confronto su ambiente e salute | istituzioni e cittadini uniti Oltre la Terra dei Fuochi

Si è svolto oggi pomeriggio, presso la Chiesa di Santa Sofia a Giugliano, il convegno dal titolo "Oltre la Terra dei Fuochi", un momento di confronto che ha riunito comitati ambientali, istituzioni e cittadini su uno dei temi più drammatici e attuali del territorio a nord di Napoli. L'iniziativa, promossa dalla Diocesi di Aversa insieme

Terra dei fuochi: diocesi di Aversa e Comitati sollecitano un nuovo patto istituzionale per la tutela di salute e ambiente. Domani incontro pubblico a Giugliano - La diocesi di Aversa, insieme ai Comitati ambientali Kosmos Ambiente e Salute e Parete Basta Roghi, prosegue il percorso di dialogo e collaborazione sui temi della tutela della salute pubblica e della ... agensir.it

Giugliano, 15 comuni alzano la voce: «Garanzie sulle bonifiche» - Il lavoro di avvocati e comitati che dieci anni fa ricorsero alla Corte europea dei diritti dell’uomo non si ferma e così ieri a Giugliano si sono riuniti i sindaci di diversi ... ilmattino.it

Comitati e Chiesa, 'per Terra dei fuochi rinnovato impegno condiviso'. Venerdì confronto a Giugliano nella chiesa di Santa Sofia #ANSA - facebook.com facebook

