A Giugliano prende il via il circo “Royal” all’interno del “Grande Sud”, un evento che promuove il benessere animale e l’etica. Un’occasione per riflettere sui valori di rispetto e sostenibilità nel mondo dello spettacolo circense, coinvolgendo la comunità in un dibattito importante. Un’iniziativa che unisce divertimento e consapevolezza, portando attenzione alle tematiche fondamentali per un intrattenimento più etico e responsabile.

© Teleclubitalia.it - Giugliano, al via al “Grande Sud” il circo “Royal”, incontro su benessere animale ed etica

L'articolo Teleclubitalia.

