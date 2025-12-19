Giugliano al via al Grande Sud il circo Royal incontro su benessere animale ed etica
A Giugliano prende il via il circo “Royal” all’interno del “Grande Sud”, un evento che promuove il benessere animale e l’etica. Un’occasione per riflettere sui valori di rispetto e sostenibilità nel mondo dello spettacolo circense, coinvolgendo la comunità in un dibattito importante. Un’iniziativa che unisce divertimento e consapevolezza, portando attenzione alle tematiche fondamentali per un intrattenimento più etico e responsabile.
