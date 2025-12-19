Giubbini rubati e antitaccheggio rimosso | 47enne arrestato a Cantù dopo l’allarme della vigilanza
Nella giornata del 18 dicembre 2025, a Cantù, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare giubbini e aver rimosso il sistema antitaccheggio. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato all’allarme della vigilanza, mettendo fine a un episodio di furto aggravato. L’arrestato, già noto alle autorità, ora si trova a disposizione delle autorità per le procedure di rito.
Nel pomeriggio del 18 dicembre 2025 i carabinieri della stazione di Cantù hanno arrestato in flagranza di furto aggravato un 47enne residente nel canturino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
