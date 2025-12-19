Giubbini rubati e antitaccheggio rimosso | 47enne arrestato a Cantù dopo l’allarme della vigilanza

Nella giornata del 18 dicembre 2025, a Cantù, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare giubbini e aver rimosso il sistema antitaccheggio. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato all’allarme della vigilanza, mettendo fine a un episodio di furto aggravato. L’arrestato, già noto alle autorità, ora si trova a disposizione delle autorità per le procedure di rito.

