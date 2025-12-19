Giovanni Guatti oro europeo alla prima con l’Italia Dall’università al trionfo continentale

Giovanni Guatti ha fatto il suo debutto con l’Italia conquistando subito un oro europeo, un risultato che segna un inizio straordinario. Dall’università alle grandi competizioni, la sua carriera è un esempio di determinazione e talento. Questa storia di successo merita di essere raccontata, ispirando chi sogna di emergere nel mondo dello sport e oltre.

© Oasport.it - Giovanni Guatti, oro europeo alla prima con l'Italia. Dall'università al trionfo continentale Prima convocazione, prima gara, primo oro europeo. La storia di Giovanni Guatti è una di quelle che meritano di essere raccontate. Il giovane sprinter azzurro è stato uno dei protagonisti assoluti del trionfo dell'Italia nella 4×50 stile libero maschile agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, riportando l'oro in questa specialità dopo 14 anni. Alla prima apparizione con la Nazionale maggiore, Guatti ha risposto presente, nuotando una terza frazione lanciata da 20"67, decisiva per il successo azzurro.? Classe 2002, originario di Udine e tesserato per la Rari Nantes Florentia, Giovanni si allena da due stagioni a Firenze, condividendo quotidianamente il lavoro con compagni di alto livello come Lorenzo Zazzeri, anche lui in staffetta.

