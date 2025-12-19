Giovani e famiglie nella rete dei social Via al Patto Digitale di Comunità

Giovani e famiglie si confrontano con le sfide del mondo digitale, tra social, smartphone e linguaggi spesso complessi. La recente iniziativa a Gorgonzola segna l'inizio di un percorso condiviso per creare un Patto Digitale di Comunità, volto a promuovere un uso consapevole della rete, rafforzare il ruolo di famiglia e scuola e contrastare l’isolamento e la violenza online.

© Ilgiorno.it - Giovani e famiglie nella rete dei social. Via al Patto Digitale di Comunità Famiglie e giovani "intrappolati" fra social e smartphone, il linguaggio e la violenza nei gruppi social, l’isolamento di tanti ragazzi, il ruolo di famiglia e scuola: primo incontro nelle scorse settimane, al via il percorso di costruzione del Patto Digitale di Comunità di Gorgonzola. Al primo appuntamento hanno preso parte amministrazione comunale, rappresentanti delle scuole, oratori, associazioni ed enti del terzo settore, che hanno operato sotto la guida di esperti di Bosch Rexroth. "Sono già tante - così una nota del Comune - le esperienze già attive in città su educazione digitale, prevenzione delle dipendenze tecnologiche e “alfabetizzazione mediatica’, e c’è un obiettivo comune: quello di superare l’attuale frammentazione degli interventi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Allarme web, i giovani non sono al sicuro: arriva il ‘Patentino digitale’ per studenti e famiglie Leggi anche: Investire sui giovani chiave per una comunità forte: il Forum dei Giovani al centro del programma di De Falco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Giovani e famiglie nella rete dei social. Via al Patto Digitale di Comunità; Difesa dei giovani dalle tecnologie, in Alpago un nuovo Patto digitale: scuole in rete e genitori insieme per proteggere i figli da social e smartphone; Open day, lasciamolo aperto; Abuso di smartphone e social media dei minori, la Fondazione Patti digitali cerca di fare da argine. Giovani e famiglie nella rete dei social. Via al Patto Digitale di Comunità - Famiglie e giovani "intrappolati" fra social e smartphone, il linguaggio e la violenza nei gruppi social, l’isolamento di tanti ragazzi, il ruolo di famiglia e scuola: primo incontro nelle scorse sett ... ilgiorno.it

Difesa dei giovani dalle tecnologie, in Alpago un nuovo Patto digitale: scuole in rete e genitori insieme per proteggere i figli da social e smartphone - Mentre l’Australia introduce il divieto per i minori di 16 anni ai principali social media, seppur già bypassato da molti giovani ormai troppo dipendenti per rinunciarvi, in Italia sono le fam ... ildolomiti.it

Giovani e social, il prefetto rilancia un “patto digitale” fra ragazzi e istituzioni - In occasione dell’incontro coi rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che hanno come di consueto addobbato l’albero natalizio coi loro desiderata ... varesenews.it

? The Moon Rock ? | A Haunting Tale of Mystery and Ambition

Premolo guarda al futuro con tre nuovi bandi Il Comune di Premolo scende in campo per sostenere il tessuto sociale e commerciale del territorio e per avvicinare nuove giovani famiglie. https://myvalley.it/2025/12/premolo-investe-sul-futuro-bandi-per-g - facebook.com facebook

La continua tensione spinge i più giovani e le famiglie con bambini alla fuga ma in molti a l Taybeh hanno deciso di resistere: come il parroco, anche lui palestinese, che alla fine dell’intervista ci dice: “Natale inteso come Nascita è anche Resistenza #reportag x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.