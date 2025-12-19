Si è conclusa con un patteggiamento la tragica vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto l'investitore responsabile della morte di Cristina Frazzica, giovane ricercatrice calabrese vittima di un incidente in kayak a Napoli. La tragedia, avvenuta il 9 giugno 2024 nelle acque di Posillipo, ha scosso l’opinione pubblica e portato a una condanna per l’autore dell’investimento.

© Anteprima24.it - Giovane travolta e uccisa in kayak, patteggiamento e investitore condannato

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con un patteggiamento la vicenda guidiziaria nata dalla morte di Cristina Frazzica, la giovane ricercatrice di origini calabresi, cresciuta a Voghera travolta e uccisa a Napoli da una barca, nel pomeriggio del 9 giugno 2024, mentre era su un kayak nelle acque di Posillipo insieme con un amico rimasto illeso. Il professionista 49enne che era alla guida dell’imbarcazione è stato condannato a un anno, un mese e sei giorni di reclusione (pena sospesa) e la famiglia di Cristina è stata risarcita dalla compagnia assicurativa, titolare della polizza dell’imbarcazione dell’imputato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

