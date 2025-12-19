Giovane stordita con la droga dello stupro messa nella minestra e violentata a Prato
AGI - Le ha messo nella minestra una sostanza sedativa conosciuta come " droga dello stupro ". Poi, una volta stordita, l'avrebbe violentata. L'episodio è accaduto a Prato: la vittima è una giovane di 24 anni, mentre il presunto violentatore sarebbe un italiano di 59 anni, fermato con l'accusa di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la vittima, che lavorava in una azienda di Prato, sarebbe stata invitata dal 59enne a fermarsi all'interno della ditta oltre l'orario di lavoro. L'uomo le avrebbe offerto una minestra da asporto dentro cui sarebbe stata disciolta la sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Agi.it
