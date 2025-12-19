Giornalismo sotto choc il conduttore del tg aggredito e picchiato

Una passeggiata come tante, a pochi passi da casa, trasformata improvvisamente in un episodio di violenza inspiegabile. È accaduto nel tardo pomeriggio, quando un uomo stava camminando nel centro storico, senza fretta e senza alcuna avvisaglia di pericolo. All’improvviso, uno sconosciuto lo avrebbe avvicinato per poi colpirlo con brutalità, lasciandolo a terra e dandosi subito alla fuga. L’aggressione sarebbe avvenuta senza apparente motivo, elemento che rende la vicenda ancora più inquietante. Nessuna discussione precedente, nessun segnale di tensione. Solo pochi istanti di violenza che hanno costretto la vittima a ricorrere alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Tg Poste "incorona" i talenti del giornalismo

Leggi anche: "Mi hanno aggredito in silenzio, senza dire nulla": imprenditore picchiato sotto casa ad Avellino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

STUPENDO "Lucio Caracciolo è sotto attacco perché la sua rivista fa quello che il giornalismo dovrebbe sempre fare: dare spazio a tutte le voci e guardare le cose come stanno, non come la propaganda vorrebbe che fossero". Chiara Appendino che ci spiega x.com

GIORNALISTI: USSI CATANIA CELEBRA 'UNA PENNA SOTTO L'ALBERO' L'USSI Catania (Unione Stampa Sportiva Italiana), in collaborazione con l'USSI Sicilia, l'Assostampa - Sindacato Unitario dei Giornalisti di Sicilia e con il patrocinio del Comune di Belp - facebook.com facebook