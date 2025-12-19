Giornalismo sotto choc il conduttore del tg aggredito e picchiato

Una passeggiata come tante, a pochi passi da casa, trasformata improvvisamente in un episodio di violenza inspiegabile. È accaduto nel tardo pomeriggio, quando un uomo stava camminando nel centro storico, senza fretta e senza alcuna avvisaglia di pericolo. All’improvviso, uno sconosciuto lo avrebbe avvicinato per poi colpirlo con brutalità, lasciandolo a terra e dandosi subito alla fuga. L’aggressione sarebbe avvenuta senza apparente motivo, elemento che rende la vicenda ancora più inquietante. Nessuna discussione precedente, nessun segnale di tensione. Solo pochi istanti di violenza che hanno costretto la vittima a ricorrere alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

