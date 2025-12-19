Giorgia Meloni il regalo di Natale di deputati e senatori per lei lascia tutti senza parole

Nel cuore delle festività, un gesto inaspettato ha catturato l’attenzione di tutti. Tra i corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama, si respira un’atmosfera diversa, fatta di sorprese e emozioni. Giorgia Meloni, protagonista di un dono speciale, ha lasciato senza parole i deputati e senatori, accendendo un discussione che va oltre la politica. Un Natale insolito, che apre nuove riflessioni sul senso di condivisione e solidarietà.

Il clima delle festività arriva anche nei palazzi della politica, ma non sempre assume contorni prevedibili. Quando il Natale si avvicina e il destinatario del regalo non è solo un collega, ma anche la leader del partito e presidente del Consiglio, il gesto simbolico assume un peso diverso. È in questo contesto che prende forma una colletta interna che, già prima della consegna, sta facendo discutere per il valore, le modalità e il momento scelto. Leggi anche: “Così usciamo dal governo!”. È scontro totale: Meloni trema La colletta tra deputati e senatori di Fratelli d’Italia. Secondo quanto riportato da la Repubblica, deputati e senatori di Fratelli d’Italia hanno deciso di organizzare un regalo di Natale per Giorgia Meloni, anticipando le festività di qualche giorno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

