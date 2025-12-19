Giorgia Meloni esaltata anche dai giornali esteri progressisti. Mentre " la famiglia socialdemocratrica è in declino ", la presidente del Consiglio, è " la stella emergente " a Bruxelles, dove "ha giocato un ruolo decisivo" nell'ultimo vertice dei capi di Stato e di governo della Ue, posizionandosi come "chiave di volta" nelle trattative sulle questioni cruciali del finanziamento dell'Ucraina e il futuro del trattato con Mercosur. È quanto evidenzia la corrispondente da Bruxelles del quotidiano El Pais, intitolata ' Momento Meloni ', sul crescente protagonismo della leader di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, El Pais la lancia: "Stella emergente e decisiva in Europa"

