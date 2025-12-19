Giorgia Meloni El Pais la lancia | Stella emergente e decisiva in Europa
Giorgia Meloni esaltata anche dai giornali esteri progressisti. Mentre " la famiglia socialdemocratrica è in declino ", la presidente del Consiglio, è " la stella emergente " a Bruxelles, dove "ha giocato un ruolo decisivo" nell'ultimo vertice dei capi di Stato e di governo della Ue, posizionandosi come "chiave di volta" nelle trattative sulle questioni cruciali del finanziamento dell'Ucraina e il futuro del trattato con Mercosur. È quanto evidenzia la corrispondente da Bruxelles del quotidiano El Pais, intitolata ' Momento Meloni ', sul crescente protagonismo della leader di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Stella emergente a Bruxelles. Anche lo spagnolo El Pais incorona Meloni - Il premier italiano continua a raccogliere consensi nei consessi internazionali grazie a una postura dritta e non dettata da altri: "Non vuole più essere guidata da altre Capitali" ... msn.com
El Pais, 'Meloni-Trump fiduciosi su intesa ma no passi concreti' - Grande spazio sulla stampa spagnola alla missione di Giorgia Meloni a Washington: sia il progressista El Pais, sia il centrista El Mundo hanno pubblicato in prima pagina la stessa grande foto della ... ansa.it
M.O., Meloni arrivata a Sharm-el-Sheikh per cerimonia firma pace - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Sharm el Sheikh, per partecipare alla cerimonia della firma degli accordi di pace in Medio ... notizie.tiscali.it
