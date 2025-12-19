Giorgetti | Su Mps tutto trasparente

Giorgetti assicura trasparenza sulla questione Mps, sottolineando come ogni decisione sulla quota residua del 4,86% detenuta dal ministero dell'Economia sarà presa con un approccio strategico, lontano da logiche di semplice cassa. La scelta riflette l'importanza del risparmio e della tutela della sicurezza economica nazionale, evidenziando l'impegno del governo nel gestire con attenzione le partecipazioni statali nel settore bancario.

Ogni «deliberazione sulla quota residua del ministero dell'Economia in Mps, pari al 4,86%, non sarà adottata in una logica di mera cassa ma strategica», vista «la rilevanza del risparmio per la tutela della sicurezza economica nazionale. Resta inteso che il Mef, in coerenza con gli impegni assunti a livello europeo, non presenterà comunque alcuna lista in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione». Ad affermarlo ieri è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della sua informativa alla Camera in merito alla vicenda della scalata di Mps su Mediobanca finita nel mirino della Procura di Milano che ipotizza un concerto, una sorta di patto occulto non dichiarato dal mercato, tra gli azionisti di Siena Caltagirone e Delfin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

