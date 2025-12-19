Giorgetti su Mediobanca | Decisione autonoma dei manager di Mps

Giorgetti chiarisce sulla vicenda Mediobanca: nessuna ingerenza governativa nella decisione dei manager di Mps, sottolineando invece l’autonomia delle scelte aziendali. La Commissione europea ha confermato che la procedura di vendita delle quote Mef, inclusa quella del 15%, è stata condotta in modo aperto, trasparente e competitivo, garantendo un processo corretto e senza pressioni politiche.

Nessuna ingerenza o pressione da parte del governo. Ed è stata la stessa Commissione europea a "bollinare" che la procedura di vendita delle quote Mps controllate dal Mef, compreso l’ultimo passaggio del 15% del capitale sul quale si sono accesi i riflettori della Procura, "è stata aperta, trasparente e competitiva". Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parla per una quindicina di minuti di fronte ai deputati, respingendo tutte le accuse sollevate contro il dicastero, a partire da quella di aver, in qualche modo, influenzato e pilotato le scelte del management dell’istituto di Siena e rivendicando il merito di aver salvato una banca sull’orlo del fallimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

