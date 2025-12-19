Giorgetti su Mediobanca | Decisione autonoma dei manager di Mps

Giorgetti chiarisce sulla vicenda Mediobanca: nessuna ingerenza governativa nella decisione dei manager di Mps, sottolineando invece l’autonomia delle scelte aziendali. La Commissione europea ha confermato che la procedura di vendita delle quote Mef, inclusa quella del 15%, è stata condotta in modo aperto, trasparente e competitivo, garantendo un processo corretto e senza pressioni politiche.

© Quotidiano.net - Giorgetti su Mediobanca: "Decisione autonoma dei manager di Mps" Nessuna ingerenza o pressione da parte del governo. Ed è stata la stessa Commissione europea a "bollinare" che la procedura di vendita delle quote Mps controllate dal Mef, compreso l’ultimo passaggio del 15% del capitale sul quale si sono accesi i riflettori della Procura, "è stata aperta, trasparente e competitiva". Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parla per una quindicina di minuti di fronte ai deputati, respingendo tutte le accuse sollevate contro il dicastero, a partire da quella di aver, in qualche modo, influenzato e pilotato le scelte del management dell’istituto di Siena e rivendicando il merito di aver salvato una banca sull’orlo del fallimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Informativa di Giorgetti su Mps-Mediobanca: cosa ha detto Leggi anche: Schlein: “Inchiesta su Mps-Mediobanca conferma ruolo opaco di governo e Mef, Giorgetti in aula” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Giorgetti: «Su Mps-Mediobanca nessuna ingerenza o pressione»; Mps, Giorgetti si difende: trasparente la vendita tramite Banca Akros, scelta autonoma l’ops su Mediobanca; Giorgetti su Mediobanca: Decisione autonoma dei manager di Mps; Mps-Mediobanca, Giorgetti: nessuna ingerenza e cita la Ue: «Vendita aperta, trasparente e competitiva». Giorgetti su Mediobanca: "Decisione autonoma dei manager di Mps" - Il ministro riferisce alla Camera sul caso del risiko bancario (e respinge le accuse) "Sul futuro delle quote residue del Mef prevarrà solo una logica strategica". quotidiano.net

Giorgetti, su Mediobanca decisione autonoma manager Mps - La decisione di Mps dell’opas su Mediobanca è stata presa dai manager della banca senese «in maniera autonoma e noi, come azionisti, abbiamo preso ... ilsole24ore.com

Mps-Mediobanca, Giorgetti: nessuna ingerenza e cita la Ue: «Vendita aperta, trasparente e competitiva» - Sulla dismissione della partecipazione dello Stato in Mps, il governo ha rispettato gli impegni presi con la Commissione europea. ilmessaggero.it

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato in Aula per un’informativa sul caso Mps-Mediobanca finito sotto inchiesta, ha riassunto la vicenda (ignorando ampiamente alcune parti) e ha insistito soprattutto su un punto: che il suo ministero abbia sem - facebook.com facebook

Mps - Mediobanca, Giancarlo Giorgetti ascoltato in Parlamento, rivendica "la correttezza dell’azione pubblica sull'istituto senese" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.