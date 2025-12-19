Il settore cinema in Italia attraversa una fase difficile, con molte sale che chiudono i battenti. A Rimini, anche il Multiplex alle Befane ridurrà il numero di sale da 12 a 10 a partire dal prossimo anno, come parte di una strategia per contenere i costi e affrontare le sfide del mercato. Un cambiamento che riflette le difficoltà del settore nel panorama attuale.

© Ilrestodelcarlino.it - Giometti chiude 2 sale alle Befane: “Cinema sempre più in crisi in Italia. Conteniamo i costi”

Rimini, 19 dicembre 2025 – Cinema in crisi. E sale che chiudono. Anche a Rimini. Dai primi mesi del prossimo anno le sale del Multiplex alle Befane passeranno dalle attuali 12 a 10. “Una decisione sofferta, ma inevitabile, visti i tempi che sta attraversando il cinema italiano”, allarga le braccia Massimiliano Giometti, l’imprenditore a capo del gruppo che gestisce anche il Cinepalace di Riccione e altre multisale tra Marche e Toscana. Corso di filosofia per i militari negato, l’esperto Danilo Coppe lascia l’università di Bologna: “Decisione assurda avvallata dai vertici” A quando i titoli di coda nelle due sale? “Le terremo aperte almeno fino alla fine di gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Italia sempre più bio ma anche più esposta alle piogge. Napoli la città più a rischio, il terreno non respira più

Leggi anche: Vent’anni di Befane: "Qui la crisi si sente meno"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giometti chiude 2 sale alle Befane: “Cinema sempre più in crisi in Italia. Conteniamo i costi”.

Giometti chiude 2 sale alle Befane: “Cinema sempre più in crisi in Italia. Conteniamo i costi” - Il titolare del Multiplex: “Sacrificio inevitabile, ma la nostra programmazione non subirà cambiamenti. ilrestodelcarlino.it