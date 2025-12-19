Giochi e addobbi abusivi Sequestrati 90.000 pezzi

La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato circa 90.000 giochi e addobbi abusivi, non conformi alle normative di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute. L'operazione si inserisce in un'azione di controllo intensificata in vista delle festività natalizie, per garantire la sicurezza dei consumatori e contrastare il commercio irregolare di prodotti pericolosi.

© Lanazione.it - Giochi e addobbi abusivi. Sequestrati 90.000 pezzi Circa 90.000 articoli non conformi alle normative sulla sicurezza dei prodotti e potenzialmente dannosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato nell’ambito di un’intensificazione dei controlli in vista delle imminenti festività natalizie. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare un profitto illecito stimato in oltre 300.000 euro. L’operazione è scaturita da un’attività di controllo economico del territorio, condotta attraverso servizi di appostamento, pedinamento e osservazione, nonché dall’analisi delle banche dati in uso alla Guardia di finanza e dal successivo riscontro normativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Addobbi natalizi irregolari. La Finanza sequestra 110mila pezzi Leggi anche: Pesaro, sequestrati 110mila addobbi di Natale pericolosi per la salute Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giochi e addobbi abusivi. Sequestrati 90.000 pezzi. Giochi e addobbi abusivi. Sequestrati 90.000 pezzi - La merce è stata scoperta dalla Guardia di finanza in un negozio a Chinatown. lanazione.it

Settimane ricche quelle in prossimità del Natale: tra giochi e tombole, preparazione degli addobbi, visite speciali e spettacoli di magia! Una carrellata di quanto accaduto in questi ultimi giorni nelle strutture di Flaminia, Rocca di Papa, Matera e IRCCS P - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.