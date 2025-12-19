Questa mattina a Carovigno, i rappresentanti dello Juventus Club

Giochi ai bambini della "Nostra famiglia": doni dello Juve club "Alessandro Del Piero"

CAROVIGNO - Doni e sorrisi per tanti bambini. Questa mattina, 19 dicembre, i rappresentanti dello Juventus Club Carovigno Alessandro Del Piero, sezione dello Juventus official fan club Leggenda Bianconera, insieme a Babbo Natale, hanno portato una valanga di giochi ai bambini che sono ospiti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

