Ginosa Assessore al Bilancio Domenico Gigante | i documenti non mentono La verità dei conti senza filtri

L’Assessore al Bilancio di Ginosa, Domenico Gigante, sottolinea che i documenti ufficiali riflettono la realtà dei conti, sgombrando il campo da interpretazioni errate. In risposta a ricostruzioni non accurate sulla deliberazione della Corte dei Conti, Gigante ribadisce l’importanza di affidarsi ai dati certi per una corretta comprensione della situazione finanziaria del Comune.

Tarantini Time Quotidiano "In questi giorni sono circolate ricostruzioni non corrette riguardo a una deliberazione della Corte dei Conti. Come Assessore alle Politiche di Bilancio ritengo doveroso intervenire personalmente, perché quando si parla dei conti pubblici si parla di un tema che riguarda tutti i cittadini. È fondamentale che il quadro sia chiaro, verificabile e basato esclusivamente sugli atti ufficiali". Così l'Assessore al Bilancio del Comune di Ginosa, Domenico Gigante. "Il disavanzo citato non è un buco, non è un ammanco, non è un'irregolarità. Si tratta di un effetto tecnico, previsto dalla normativa, pari a –2,67 milioni, già integralmente recuperato nel rendiconto 2021, con un beneficio concreto per la comunità: quasi 200 euro all'anno di risparmio fino al 2036.

Rilievi della Corte dei Conti, Gigante: «Nessuna prescrizione, disavanzo già recuperato».

