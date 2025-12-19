Gimenez si è operato il comunicato del Milan Quando torna?

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il centravanti del Milan Santiago Gimenez si è operato alla caviglia infortunata, c’è il comunicato del club. Quando potrà tornare in campo?. Il Milan ha comunicato ufficialmente che Santiago Gimenez, il prolifico centravanti messicano arrivato in estate per guidare l’attacco rossonero, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’operazione di pulizia artroscopica, eseguita ad Amsterdam dal Prof. Kerkhoffs, è perfettamente riuscita. Il “Bebote”, noto per il suo straordinario fiuto del gol e la grande forza fisica, inizierà ora un percorso riabilitativo personalizzato. 🔗 Leggi su Internews24.com

gimenez si 232 operato il comunicato del milan quando torna

© Internews24.com - Gimenez si è operato, il comunicato del Milan. Quando torna?

Leggi anche: Gimenez operato alla caviglia destra ad Amsterdam, quando tornerà in campo: le alternative del Milan

Leggi anche: Milan, operazione riuscita per Giménez: il comunicato ufficiale dei rossoneri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

gimenez 232 operato comunicatoMilan, Gimenez &#232; stato operato ad Amsterdam: out almeno due mesi, il comunicato - Il Milan saluta la Supercoppa Italiana e si proietta alla prossima sfida di campionato a San Siro contro il Verona. tuttomercatoweb.com

gimenez 232 operato comunicatoSantiago Gimenez operato alla caviglia - Santiago Gimenez nella giornata di ieri si &#232; operato alla caviglia come anticipato. milannews.it

gimenez 232 operato comunicatoMilan, operazione riuscita per Gimenez: il comunicato e i tempi di recupero - Milan, operazione alla caviglia destra riuscita per Gimenez: il comunicato del club rossonero e i tempi di recupero ... gianlucadimarzio.com

Gimenez sarà operato | Allegri fa chiarezza, ma domani si gioca – Vito de Cunzolo

Video Gimenez sarà operato | Allegri fa chiarezza, ma domani si gioca – Vito de Cunzolo

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.