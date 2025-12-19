Gimenez operato alla caviglia destra ad Amsterdam quando tornerà in campo | le alternative del Milan
Gimenez, operato con successo ad Amsterdam, si prepara a tornare in Italia per il percorso di recupero. Il Milan attende con fiducia il suo rientro in campo, valutando le migliori alternative per rafforzare la rosa durante la sua assenza. La prossima settimana sarà decisiva per definire i tempi di recupero e le strategie del club in vista delle sfide future.
L'operazione alla caviglia di Gimenez è perfettamente riuscita e la prossima settimana l'attaccante tornerà in Italia per seguire il percorso riabilitativo. Il Milan intanto pensa al mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia
Leggi anche: Gimenez si opera alla caviglia e rovina i piani di mercato del Milan: ora l’unica alternativa è Füllkrug
Milan, Gimenez ha deciso: si opera alla caviglia destra. I tempi di recupero; Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia; Gimenez, svelato il mistero: il messicano è a rischio operazione alla caviglia; Milan, Gimenez a rischio operazione e Tare pensa a Fullkrug: cosa può succedere.
Gimenez operato alla caviglia destra ad Amsterdam, quando tornerà in campo: le alternative del Milan - L'operazione alla caviglia di Gimenez è perfettamente riuscita e la prossima settimana l'attaccante tornerà in Italia per seguire il percorso riabilitativo ... fanpage.it
Santiago Gimenez operato alla caviglia - Santiago Gimenez nella giornata di ieri si è operato alla caviglia come anticipato. milannews.it
Milan, Gimenez è stato operato ad Amsterdam: out almeno due mesi, il comunicato - Il Milan saluta la Supercoppa Italiana e si proietta alla prossima sfida di campionato a San Siro contro il Verona. tuttomercatoweb.com
Santiago Gimenez si è operato alla caviglia. Il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Milan: “Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita - facebook.com facebook
Rabiot dopo Napoli-Milan: «Sconfitta pesante, abbiamo preso troppi gol. L’arbitro poteva fare meglio, ma non è un alibi. Ora testa al campionato». Gimenez operato ieri alla caviglia destra ad Amsterdam. Da valutare Leao e Gabbia, mentre a Riyadh g x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.