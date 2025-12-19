Gimenez, operato con successo ad Amsterdam, si prepara a tornare in Italia per il percorso di recupero. Il Milan attende con fiducia il suo rientro in campo, valutando le migliori alternative per rafforzare la rosa durante la sua assenza. La prossima settimana sarà decisiva per definire i tempi di recupero e le strategie del club in vista delle sfide future.

L'operazione alla caviglia di Gimenez è perfettamente riuscita e la prossima settimana l'attaccante tornerà in Italia per seguire il percorso riabilitativo. Il Milan intanto pensa al mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia

Leggi anche: Gimenez si opera alla caviglia e rovina i piani di mercato del Milan: ora l’unica alternativa è Füllkrug

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milan, Gimenez ha deciso: si opera alla caviglia destra. I tempi di recupero; Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia; Gimenez, svelato il mistero: il messicano è a rischio operazione alla caviglia; Milan, Gimenez a rischio operazione e Tare pensa a Fullkrug: cosa può succedere.

Gimenez operato alla caviglia destra ad Amsterdam, quando tornerà in campo: le alternative del Milan - L'operazione alla caviglia di Gimenez è perfettamente riuscita e la prossima settimana l'attaccante tornerà in Italia per seguire il percorso riabilitativo ... fanpage.it