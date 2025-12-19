Gigi Buffon e lo stage per la Nazionale | Impossibile ma Gattuso inventerà qualcosa È un lottatore

Buffon sulla Nazionale: "Gattuso è sempre stato un lottatore, in ogni sfida si è inventato qualcosa" - Gianluigi Buffon, presente alla semifinale di Supercoppa italiana a Riyadh, ha preso la parola ai microfoni di Mediaset. tuttomercatoweb.com

Buffon: "Bologna-Inter, ci sarà da divertirsi. Stage per Nazionale? Utile, ma sappiamo che è complicato" - "Sono molto contento di essere qua, è un evento entusiasmante" dice Gigi Buffon a SportMediaset a ridosso del fischio d'inizio di Bologna- msn.com

C’è un calciatore, un solo calciatore, che Gigi Buffon ricorda con astio al termine della sua lunga carriera Buffon parla dell'episodio ma dice di non ricordare il nome del calciatore in questione. Noi però l'abbiamo scovato. Ecco di chi si tratta: https://fanpa.ge/aL - facebook.com facebook

Scambio il viaggio di Arlo, Gianluigi Buffon e carta conad per Black lotus, astenersi perditempo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.