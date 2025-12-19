Giappone i tassi della banca centrale ai massimi da 30 anni

La decisione della Banca del Giappone di aumentare i tassi di interesse, seppur di appena 0,25 punti percentuali, segna un evento storico. Per la prima volta da tre decenni, lo yen raggiunge livelli elevati, riflettendo un cambiamento significativo nelle politiche monetarie del paese e influenzando l’economia globale. Un passo che potrebbe avere ripercussioni di vasta portata sul mercato e sui rapporti internazionali.

Roma, 19 dic. (askanews) – Anche se limitato ai tradizionali 0,25 punti percentuali (25 punti base) il rialzo ai tassi di interesse deciso oggi dalla Banca del Giappone ha una notevole guardato in prospettiva, dato che porta il riferimento principale sul costo dello yen ai massimi da trent’anni a questa parte. La decisione è stata unanime, secondo quanto spiegato dall’istituzione guidata dal governatore Kazuo Ueda, che resta aperta alla possibilità di ulteriori aumenti. Il livello attuale dei tassi nippon, lo “0,75% circa”, è più elevato dal 1995. Questo tenuto conto che il Giappone ha avuto la peculiarità di attraversare un lunghissimo periodo di deflazione, seguito da bassissima inflazione, negli ultimi decenni, a dispetto di politiche monetarie estremamente espansive da parte della stessa banca centrale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

