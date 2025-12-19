Giappone aumento del tasso d’interesse L’obiettivo? Intervenire sulla debolezza economica

Il Giappone ha deciso di alzare il tasso d'interesse per la prima volta dal 1995, passando dallo 0,5% allo 0,75%. Un aumento che, seppur modesto, rappresenta un segnale importante in un contesto di debolezza economica persistente. Questa mossa mira a rafforzare la stabilità finanziaria e a contrastare le sfide di lunga data, segnando un nuovo capitolo per l’economia nipponica.

In Giappone il tasso di interesse, da sempre vicino allo 0%, è aumentato dallo 0,5 allo 0,75%. Un incremento che potrebbe apparire irrilevante, ma si identifica come il valore maggiore raggiunto dal 1995. Il Giappone interviene sulla deflazione. La Banca del Giappone, pur avendo aumentato il tasso d’interesse, è comunque tra i più bassi delle maggiori economie. Ad esempio la Banca centrale europea aveva fissato il tasso d’interesse tra il 2 e il 2,4%. La differenza tra i tassi giapponesi e quelli delle altre economie rappresenta uno dei fattori che ha contribuito al deprezzamento dello yen e all’ inflazione – aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi -, che ormai già da più di tre anni supera l’obiettivo del 2% fissato dalla Banca centrale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

