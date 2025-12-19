Gianni Morandi in concerto a Genova per il C' era un ragazzo Tour 2026

Gianni Morandi ha annunciato un concerto in arrivo a Genova nel 2026: l'amatissimo cantante, icona della musica italiana, sarà al Palateknoship mercoledì 6 maggio per una nuova tappa del “C'era un ragazzo Tour - Gianni Morandi Story”.La tournée prenderà il via il 15 aprile da Conegliano e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Gianni Morandi, gli auguri di Natale e il regalo ai suoi fan: una nuova data; Gianni Morandi, per il compleanno il regalo più bello: la rara foto con tutti i figli; Annalisa alla ‘Vitrifrigo Arena’ di Pesaro: data, orario e biglietti; Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi) in concerto a Roma.

Gianni Morandi, gli auguri di Natale e il regalo ai suoi fan: una nuova data - Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale del suo "C'era Un Ragazzo Tour 2026" ... radioitalia.it

C’era un ragazzo, ma 60 anni fa. Gianni Morandi alla Vitrifrigo Arena - Dopo il doppio applauditissimo concerto di Marco Mengoni, nel calendario della Vitrifrigo Arena del prossimo anno si iscrive un nuovo appuntamento. ilrestodelcarlino.it

Gianni Morandi improvvisa un concerto a Ponza, il video fa il giro del web - Gianni Morandi ha improvvisato un concerto a Ponza, cantando “Uno su mille” con i turisti sul pontile dell’isola. affaritaliani.it

I primi ospiti annunciati della #CenaDiNatale di Antonella Clerici sono Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Noemi, Nek, Clementino e tante altre sorprese. Martedì #23dicembre in prima serata su Rai 1. #LaCenaDiNatale #Christmas #Natale2025 #ÈSempreMe x.com

Gianni Morandi entra nello spirito natalizio nel modo che conosce meglio: con la musica. L’Eterno Ragazzo ha annunciato una nuova data del suo C’era Un Ragazzo Tour 2026 e l’ha fatto accompagnando la notizia con un messaggio di auguri per tutti i suo - facebook.com facebook