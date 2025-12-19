Gianluca Gazzoli ricorda il signor Nicola il nonno del BSMT | Ci fa piacere quanto affetto sta arrivando

Gianluca Gazzoli ricorda il signor Nicola, il nonno del BSMT, con affetto e nostalgia. L’anziano, inizialmente scontroso, ha catturato il cuore di molti con il suo modo unico di osservare le star, senza conoscerle. A Fanpage.it Gazzoli condivide ricordi e emozioni, sottolineando quanto l’affetto verso il signor Nicola stia crescendo, un gesto di semplicità e genuinità che ha conquistato tutti.

Lutto per Gianluca Gazzoli, morto il signor Nicola: “E’ stato un nonno adottivo” - Gianluca Gazzoli, morto il vicino di casa del BSMT Gianluca Gazzoli ha annunciato un doloroso lutto per il suo Passa dal BSMT, se n’è andato ... msn.com

Gianluca Gazzoli, Sanremo Giovani, la morte della mamma, gli attacchi di panico, l'aritmia: «Sono tornato a casa in lacrime dopo il defibrillatore» - Grande appassionato di NBA (ha persino doppiato uno dei personaggi del film "Space Jam: New Legends") lo ... leggo.it

Gianluca Gazzoli. Gianluca Gazzoli · Original audio. - facebook.com facebook

La sfida finale dei giovani che parteciperanno a #Sanremo2026, presentata ieri in prima serata su #Rai1, da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, ha ottenuto un netto del 12,3% di share con 1 milione 733 mila spettatori e raggiunto il 13,1% con 2 milioni 448 mila s x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.