Il Getafe rinnova la tradizione natalizia con il suo canto speciale del 2025, un momento di festa e vicinanza tra squadra e tifosi. Questa edizione vede la collaborazione di talenti come María Luna, Ariann, Tania Palacios e Igor Alejandro, che insieme ai giocatori hanno regalato emozioni e auguri di buon Natale a tutti gli appassionati. Un gesto che unisce cuore e passione in questa magica stagione festiva.

2025-12-19 16:26:00 Calcio spagnolo: Lui Getafe ha presentato il suo tradizionale canto di Natale in cui ha coperto il famoso “It’s coming home” con le voci di María Luna, Ariann, Tania Palacios e Igor Alejandro che insieme ad alcuni giocatori della prima squadra ha voluto congratularsi con i propri tifosi per Natale. Nel video, Nyom al basso, Davide Soria al violino, Adriano Liso E Coba da Costa Appaiono nel video in cui hanno partecipato anche l’Orchestra Allegro e i membri della squadra azulón di altri dipartimenti. Maria Luna Ha parlato con Marca e ha confessato che registrare il canto di Natale è stato qualcosa di “inaspettato” e “bello” e farlo con una squadra come il Getafe lo ha riportato alla sua infanzia anche se ha sempre avuto “un piccolo Grinch”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

