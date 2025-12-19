Gestione illecita di rifiuti | 33 persone denunciate multe per quasi 1,6 milioni di euro

Un'operazione dei Carabinieri Forestali di Brescia nel novembre 2025 ha portato alla denuncia di 33 persone e al sequestro di multe per circa 1,6 milioni di euro. Un intervento di ampio respiro volto a contrastare la gestione illecita di rifiuti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela dell'ambiente e nella lotta contro il crimine ambientale.

© Bresciatoday.it - Gestione illecita di rifiuti: 33 persone denunciate, multe per quasi 1,6 milioni di euro Un’operazione dai numeri impressionanti quella condotta dai Carabinieri Forestali di Brescia nel mese di novembre 2025. Trentatré persone sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti: secondo le prime indagini, avrebbero raccolto e trasportato (in totale) ben 1.315 carichi di rottami. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Militello in Val di Catania: tre persone denunciate per gestione illecita di rifiuti Leggi anche: Far west dell'immondizia ad Agrigento, 47 persone deferite per gestione illecita e combustione di rifiuti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Brescia, traffico illecito di rifiuti metallici: 33 denunciati e multe per 1,6 milioni; Traffico illecito di rifiuti, 33 denunce e multe per oltre 1,5 milioni di euro; Discarica abusiva e incendi di rifiuti: due uomini denunciati; Gestione irregolare dei rifiuti: maxi multa di 9.500 euro a una carrozzeria. Gestione illecita di rifiuti: i Carabinieri Forestali denunciano 33 persone, sanzioni per un milione e mezzo di euro - Perquisiti e sottoposti a sequestro due stabilimenti nonché la sede legale di una ditta ubicata nel comune di Brescia, ritenuta al centro di un traffico illecito di rifiuti in quanto nel periodo compr ... brescia.corriere.it

Brescia, traffico illecito di rifiuti: 33 denunce e sanzioni da 1,6 milioni di euro - L'operazione dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale ha permesso di scoprire un giro di rottami domestici illegalmente gestiti da alcune aziende, in violazione delle norme che disciplinano la tr ... quibrescia.it

Traffico illecito di rifiuti, sanzioni per 1,6 milioni a 33 persone - L’attività fa seguito alle operazioni svolte nel febbraio 2025, nel corso delle quali sono stati perquisiti e sottoposti a sequestro due stabilimenti e la sede di una ditta di Brescia ... giornaledibrescia.it

Gestione illecita di rifiuti, due arresti e due denunce a Decimomannu. Sequestrata dai carabinieri una discarica abusiva #ANSA x.com

Tutela dell’ambiente, due persone denunciate dalla Polizia Locale per gestione illecita ed il trasporto di rifiuti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.