Gestione del Condominio il nuovo progetto di legge targato Gardini FdI irrita tutti e spacca la maggioranza | no da Lega FI tentenna

Il nuovo progetto di legge sulla Gestione del Condominio, presentato da Gardini (FdI), sta scatenando divisioni tra i partiti. Tra richieste di requisiti più stringenti per gli amministratori e l’introduzione di nuove figure professionali, la proposta suscita preoccupazioni circa possibili aumenti dei costi per i condòmini. La maggioranza si divide, con Lega e FI che mostrano segnali di incertezza e resistenza.

© Ilgiornaleditalia.it - Gestione del Condominio, il nuovo progetto di legge targato Gardini (FdI) irrita tutti e spacca la maggioranza: no da Lega, FI tentenna L’introduzione di nuovi requisiti per gli amministratori - come l’obbligo di laurea e l’iscrizione ad un albo nazionale - e la previsione di figure aggiuntive, quali il revisorecond condominiale, vengono viste come misure che rischiano di tradursi in aumenti spropositati di costi per i condòmini sen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: La legge elettorale agita la maggioranza. Fdi vuole accelerare, Fi e Lega tirano il freno Leggi anche: Stadio Milano, minoranza si spacca.Lega e FdI: “FI tradisce centrodestra” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Riforma del Condominio 2026: tutte le novità; Riforma condomini, le nuove regole in arrivo: chi è in regola coi pagamenti dovrà pagare per i morosi; Riforma del condominio: gli amministratori protestano; Amministratori laureati, stop ai contanti e per i morosi pagano tutti: ecco la riforma dei condomini voluta…. Riforma condomini, le nuove regole in arrivo: chi è in regola coi pagamenti dovrà pagare per i morosi - Una nuova riforma del condominio prende forma in Parlamento: più controlli, stop al contante, amministratori più qualificati e nuove tutele per fornitori ... fanpage.it

Dall’amministratore laureato alle nuove regole per i morosi: come cambia la vita in condominio - Per i condomini con più di venti unità abitative, diventerà inoltre obbligatoria la figura del revisore contabile, un ulteriore filtro di sicurezza per la ... ilsecoloxix.it

Riforma del condominio, il no della Lega alle nuove regole volute da FdI: «Criticità, non la condividiamo» - La riforma del condominio «presenta evidenti criticità e non è condivisa», spiegano fonti della Lega che bocciano la «proposta di legge 2692» ... corriere.it

La riforma del condominio prevista dal 2026 punta a rivedere le regole di gestione degli edifici e il ruolo degli amministratori, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza, professionalità e tracciabilità nei rapporti economici. Tra le principali novità, la proposta di - facebook.com facebook

Fabrizio Segalerba (Fiaip): “Sulla #riforma in materia di #condominio fondamentale il confronto” « #FIAIP segue con attenzione il dibattito avviato intorno alla proposta di legge n. 2692 in materia di condominio, nella consapevolezza che si tratta di un ambit x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.