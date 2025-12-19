Geronimo Stilton e Rainbow | quale futuro per il celebre topo italiano?

Il famoso topolino nato da un'idea di Elisabetta Dami approda in casa Rainbow. Ci siamo fatti raccontare l'operazione e i progetti futuri di Geronimo Stilton direttamente da Iginio Straffi. "Ora anche noi abbiamo un topo famoso, finalmente" ci ha detto Iginio Straffi in apertura della nostra chiacchierata riguardo l'acquisizione di Geronimo Stilton da parte di Rainbow. E sentiamo gioia e orgoglio nella sua voce, come è naturale che sia, visto che c'è chi ha costruito un impero su un altro importante topo. La notizia d'altra parte è importante, di quelle che segnano il panorama dell'audiovisivo: l'azienda guidata dal Presidente e CEO Iginio Straffi ha annunciato di aver acquisito la proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi, con una storia che inizia il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

