Germania lupi in un parco giochi dell’Alta Baviera | timore tra i residenti
Un video diventato virale in Germania mostra due giovani lupi aggirarsi vicino a un parco giochi in un villaggio dell’ Alta Baviera, nel distretto di Eichstaett. Le immagini, riprese ad Altmannstein e condivise anche dal ministro bavarese della caccia Hubert Aiwanger su X, ritraggono i due animali, ha confermato una portavoce dell’Ufficio Ambientale della Baviera (LfU) di Augusta. Il bosco di Koesching, nella valle dell’Altmuehl, è riconosciuto come territorio di lupi e continuerà ad esserlo con una “leggera modifica nella delimitazione”, hanno spiegato le autorità. Non è chiaro chi abbia girato il video. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Assisi, un lupo al parco giochi. L’animale è stato visto da residenti e automobilisti
Leggi anche: Le grandi manovre della Germania fermate dalla polizia tedesca. Figuraccia in Baviera: sparatoria tra soldati e agenti
Germania, lupi in un parco giochi dell’Alta Baviera: timore tra i residenti - Un video diventato virale in Germania mostra due giovani lupi aggirarsi vicino a un parco giochi in un villaggio dell’Alta Baviera, nel distretto di ... lapresse.it
Anche la Germania accelera: sarà più facile abbattere i lupi definiti “problematici”. Ma biologi e ambientalisti avvertono: è una scorciatoia. Per molti esperti la vera soluzione resta la convivenza: https://fanpa.ge/apxcn - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.