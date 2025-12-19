Un video diventato virale in Germania mostra due giovani lupi aggirarsi vicino a un parco giochi in un villaggio dell’ Alta Baviera, nel distretto di Eichstaett. Le immagini, riprese ad Altmannstein e condivise anche dal ministro bavarese della caccia Hubert Aiwanger su X, ritraggono i due animali, ha confermato una portavoce dell’Ufficio Ambientale della Baviera (LfU) di Augusta. Il bosco di Koesching, nella valle dell’Altmuehl, è riconosciuto come territorio di lupi e continuerà ad esserlo con una “leggera modifica nella delimitazione”, hanno spiegato le autorità. Non è chiaro chi abbia girato il video. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, lupi in un parco giochi dell’Alta Baviera: timore tra i residenti

