Geraci Siculo aderisce alla rete Sai si cercano immobili per accogliere le famiglie di rifugiati

Geraci Siculo si unisce alla rete Sai, ampliando la capacità di accoglienza per le famiglie di rifugiati. Con l’attivazione di nuovi posti, il Comune rafforza il suo impegno nell’integrazione e nell’assistenza, contribuendo a creare un ambiente di supporto e solidarietà. Questa iniziativa mira a favorire un’accoglienza più ampia e efficace, rafforzando il ruolo della comunità nel promuovere inclusione e solidarietà.

