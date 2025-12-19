Genova incidente nella notte in autostrada | operaio scivola da scarpata portato in ospedale

Nella notte tra Arenzano e Genova si è verificato un incidente in autostrada: un operaio, durante un intervento, è scivolato da una scarpata di circa 8 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30, richiedendo l’intervento dei soccorritori. L’uomo è stato prontamente trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’accaduto sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Incidente nel cantiere autostradale: operaio vola nella scarpata, soccorso in codice rosso - Incidente sul lavoro sull'autostrada A10, nel tratto tra Arenzano e Voltri verso Genova un operaio è scivolato durante alcuni lavori sulla carreggiata facendo un volo di circa dieci metri in una ... genovatoday.it

Operaio precipita da un cavalcavia in autostrada per 10 metri, soccorso in codice rosso - Sulla A10 tra Arenzano e Voltri, l'uomo è stato portato all'ospedale San Martino, il tratto tra Varazze e Arenzano è chiuso venerdì mattina con coda di alcuni chilometri ... genovatoday.it

INCIDENTE DELLA GRU IN VIA GENOVA: noi non dimentichiamo. A quattro anni dal tragico incidente di Via Genova a #Torino, in cui persero la vita Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, oggi abbiamo partecipato alla commemorazione, organizz - facebook.com facebook

#TG2000 - Tragedia a #Genova. Pedone travolto da un tir #17dicembre #incidente #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.