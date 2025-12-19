Genova incidente nella notte in autostrada | operaio scivola da scarpata portato in ospedale
Nella notte tra Arenzano e Genova si è verificato un incidente in autostrada: un operaio, durante un intervento, è scivolato da una scarpata di circa 8 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30, richiedendo l’intervento dei soccorritori. L’uomo è stato prontamente trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’accaduto sarà oggetto di ulteriori accertamenti.
L’incidente nella notte intorno alle 3,30 nel tratto tra Arenzano e Genova. L’uomo stava lavorando quando è scivolato da un'altezza di circa 8 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
