Genova incidente nella notte in autostrada | operaio precipita da un viadotto in ospedale in codice rosso

Una notte tragica sulla carreggiata tra Arenzano e Genova, dove un incidente ha coinvolto un operaio caduto da un viadotto di circa 8 metri. L’uomo, impegnato in lavori sulla strada, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre le autorità indagano sull’accaduto per ricostruire la dinamica.

L'incidente nella notte intorno alle 3,30 nel tratto tra Arenzano e Genova. L'uomo stava lavorando quando è precipitato da un'altezza di circa 8 metri.

Incidente A10 oggi: 9 km di coda tra Genova Prà e Celle - Autostrada A10 parzialmente bloccata il 17 dicembre 2025 per un incidente stradale in direzione Ventimiglia. sicurauto.it

INCIDENTE DELLA GRU IN VIA GENOVA: noi non dimentichiamo. A quattro anni dal tragico incidente di Via Genova a #Torino, in cui persero la vita Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, oggi abbiamo partecipato alla commemorazione, organizz - facebook.com facebook

#TG2000 - Tragedia a #Genova. Pedone travolto da un tir #17dicembre #incidente #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

