Genoa Inter e Juventus | l’effetto domino che salva forse De Rossi

Il Genoa, rinato sotto la guida di De Rossi, sta vivendo un momento di grande fermento in vista del mercato invernale. Dopo la prima sconfitta contro l’Inter, il club si trova al centro di un effetto domino che potrebbe riscrivere gli equilibri di Serie A, coinvolgendo anche Juventus e altre big. L’attenzione si concentra sulle mosse della società e sul futuro dell’allenatore, mentre la piazza aspetta risposte e nuovi orizzonti.

Genoa-Inter 1-2: neroazzurri in vetta da soli. Colpo Juve a Bologna: decide Cabal - 1 contro il Genoa: decidono il gol lampo di Bisseck e il raddoppio di Lautaro Martínez, inutile nel finale la rete di Vitinha ... tg.la7.it

Genoa-Inter, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni ufficiali - Inter è una delle partite più interessanti della 15a giornata di Serie A: il match dello stadio Ferraris si gioca alle ore 18:00, con diretta TV ... fanpage.it

Inter e Genoa sono vicine all’accordo per Valentin Carboni. I due club interromperanno il prestito e il classe 2005 cambierà casacca nel tentativo di trovare più spazio altrove. Sassuolo e Parma ci pensano. x.com

14.12.2025, serie A, Genoa - INTER. #NOF - facebook.com facebook

