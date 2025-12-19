Il match di Marassi tra Genoa e Atalanta va in scena domenica sera e chiude ufficialmente il programma della giornata 17 di Serie A, con le quattro gare rinviate per la Supercoppa. La Dea spera di riuscire a trovare continuità in un campionato che la sta vedendo faticare davvero tanto. Nonostante il successo della settimana . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Genoa-Atalanta (domenica 21 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Genoa-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - Il Genoa perde qualità tra trequarti e fasce con Messias e Gronbaek out, mentre in porta la defezione di Siegrist limita le rotazioni. sport.virgilio.it