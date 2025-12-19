Il match tra Genoa e Atalanta si terrà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Marassi, chiudendo la giornata 17 di Serie A. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, approfondiremo le formazioni, le quote e i pronostici relativi a questa sfida.

Il match di Marassi tra Genoa e Atalanta va in scena domenica sera e chiude ufficialmente il programma della giornata 17 di Serie A, con le quattro gare rinviate per la Supercoppa. La Dea spera di riuscire a trovare continuità in un campionato che la sta vedendo faticare davvero tanto. Nonostante il successo della settimana . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Atalanta (domenica 21 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Genoa-Atalanta (domenica 21 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Verona-Atalanta (sabato 06 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Genoa-, info tagliandi Settore ospiti; Genoa-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Genoa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streaming.

Genoa-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla - Il match tra Genoa e Atalanta, valido per la 16ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, quartiere Marassi. calcioatalanta.it