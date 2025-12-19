Generale Masiello | Solo un italiano su 5 combatterebbe per l' Italia cioè per Usa e Ue il vero patriottismo è ben altro
Il recente commento del generale Masiello solleva una riflessione profonda sul senso di patriottismo nel nostro Paese. Con solo un italiano su cinque disposto a combattere per l’Italia, emergono domande sulla percezione dell’identità nazionale e sull’impegno civico. Un dato che invita a un’analisi critica, stimolando a riflettere su cosa significhi davvero essere patriottici nel contesto attuale.
Un dato forse inquietante, che merita di essere analizzato criticamente Il generale Masiello ha recentemente dichiarato che attualmente solo un italiano su 5 combatterebbe per l'Italia. La notizia è stata ampiamente diffusa dai più letti e, soprattutto, più venduti quotidiani nazionali, con u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
