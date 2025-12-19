Il recente commento del generale Masiello solleva una riflessione profonda sul senso di patriottismo nel nostro Paese. Con solo un italiano su cinque disposto a combattere per l’Italia, emergono domande sulla percezione dell’identità nazionale e sull’impegno civico. Un dato che invita a un’analisi critica, stimolando a riflettere su cosa significhi davvero essere patriottici nel contesto attuale.

© Ilgiornaleditalia.it - Generale Masiello: "Solo un italiano su 5 combatterebbe per l'Italia", cioè per Usa e Ue, il vero patriottismo è ben altro

Un dato forse inquietante, che merita di essere analizzato criticamente Il generale Masiello ha recentemente dichiarato che attualmente solo un italiano su 5 combatterebbe per l'Italia. La notizia è stata ampiamente diffusa dai più letti e, soprattutto, più venduti quotidiani nazionali, con u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Solo un italiano su cinque combatterebbe oggi per l'Italia, cioè per Washington e per Bruxelles: il vero patriottismo è ben altro

Leggi anche: Il generale Masiello: “Se si va in guerra non combatte solo l’Esercito, ma l’Italia intera”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ROMA- AL GENERALE MASIELLO IL PREMIO COLOMBA DELLA CIVILTA'; Masiello e il nuovo Esercito: fine delle rendite, inizio della guerra culturale; Premio 'Ragioni della nuova politica', oggi la cerimonia della XXII edizione; «Non si ama la guerra: si ama la patria». Gli auguri di Natale del Generale Masiello: trasformazione, tecnologia e “guerra alla burocrazia” (con novità sull’uniforme).

Masiello e il nuovo Esercito: fine delle rendite, inizio della guerra culturale - Editoriale sul messaggio del generale Carmine Masiello: trasformazione organizzativa dell’esercito italiano, cultura della difesa, tecnologia, valori, meritocrazia e prospettive strategiche. difesaonline.it