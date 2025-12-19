Gemitaiz | Per andare in classifica devi seguire logiche che ti avvvelenano Il mercato discografico è un tritacarne | o funzioni subito o sei fuori

Gemitaiz torna con Elsewhere e non risparmia le critiche all'industria musicale, descrivendola come un tritacarne che premia chi funziona subito, lasciando fuori chi non si adatta alle sue logiche spietate. Con parole dure, il rapper romano riflette sullo stato attuale del mondo, definendolo un inferno in cui i rifugi sicuri sono sempre meno. Un'analisi tagliente sulla realtà che ci circonda.

