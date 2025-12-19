Gemitaiz | Per andare in classifica devi seguire logiche che ti avvvelenano Il mercato discografico è un tritacarne | o funzioni subito o sei fuori
Gemitaiz torna con Elsewhere e non risparmia le critiche all'industria musicale, descrivendola come un tritacarne che premia chi funziona subito, lasciando fuori chi non si adatta alle sue logiche spietate. Con parole dure, il rapper romano riflette sullo stato attuale del mondo, definendolo un inferno in cui i rifugi sicuri sono sempre meno. Un'analisi tagliente sulla realtà che ci circonda.
Mentre torna con Elsewhere, il rapper romano critica l'industria musicale e le sue regole: «Il mondo di oggi è un inferno e che sono sempre meno i posti sicuri dove rifugiarsi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Gemitaiz: «Per andare in classifica devi seguire logiche che ti avvvelenano. Il mercato discografico è un tritacarne: o funzioni subito o sei fuori» - Mentre torna con Elsewhere, il rapper romano critica l'industria musicale e le sue regole: «Il mondo di oggi è un inferno e che sono sempre meno i posti sicuri dove rifugiarsi»
GEMITAIZ: "BISOGNA SPEZZARE L'INCANTESIMO DELLA MUSICA OMOLOGATA" Il rapper racconta "Elsewhere" e la sua decisione di andare "altrove". L'intervista.
