Gemelli al congresso Floretina il futuro delle terapie salva-vista

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Le novità nei trattamenti medici e chirurgici delle patologie vitro retiniche sono state al centro di Floretina, convegno organizzato da Stanislao Rizzo, ordinario di Oculistica all'università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della Uoc di Oculistica della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Un evento scientifico che si è tenuto nelle scorse settimane . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Reumatologi, al Congresso Sir terapie che regolano il sistema immunitario

Leggi anche: Reumatologi, al Congresso Sir terapie che regolano il sistema immunitario

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

gemelli congresso floretina futuroGemelli, al congresso Floretina il futuro delle terapie salva-vista - Le novità nei trattamenti medici e chirurgici delle patologie vitro retiniche sono state al centro di Floretina, convegno organizzato da Stanislao Rizzo, ordinario di Oculistica all'università Cattoli ... adnkronos.com

gemelli congresso floretina futuroChirurgia retinica, l’Italia guida il futuro: al Gemelli la prima IA che ‘parla’ ai chirurghi - Seimila oculisti da 71 Paesi hanno preso parte a Floretina, il congresso dedicato alle patologie retiniche, ormai punto di riferimento mondiale. insalutenews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.