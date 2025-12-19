Gelo Hamilton-Ferrari irrompe Verstappen | nessuno se l’aspettava
Una stagione in chiaroscuro quella di Lewis Hamilton alla Ferrari: l’irruzione di Verstappen cambia tutto La stagione di Formula 1 si è appena conclusa e ha visto trionfare Lando Norris, che si è laureato campione del mondo 2025. Nonostante il terzo posto conquistato nell’ultima gara ad Abu Dhabi, il pilota inglese è riuscito comunque a . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Bufera in Ferrari, attacco ad Elkann: le parole sono durissime, nessuno se lo aspettava
Leggi anche: Verstappen vola nelle prove Sprint Buio Ferrari, Hamilton ottavo
Gelo Ferrari-Hamilton, ora ci si mette anche il grande ex: bordata pesantissima, questa fa male davvero - Il grande ex lancia una frecciata alla Ferrari. reportmotori.it
Hamilton al box Ferrari dopo il GP Monaco: “Ma siete arrabbiati con me?”. Cala il gelo in radio - Lewis Hamilton chiude quinto nel GP di Monaco della Formula 1 2025 ma la vera notizia arriva nel team radio post gara. fanpage.it
Hamilton va in TV dopo la disastrosa qualifica in Qatar e cala il gelo in diretta: dice solo 9 parole - Dopo il 18° posto nella Qualifica Sprint del GP del Qatar, Lewis Hamilton si presenta davanti alle telecamere e risponde alle domande con appena nove parole. fanpage.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.