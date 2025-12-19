Gazzetta dello Sport | Ride il Napoli

Il Napoli, in un momento di crisi, dimostra ancora una volta quanto la solidità e la compattezza siano fondamentali per affrontare le difficoltà. La vittoria di ieri sottolinea come il carattere e l’unità possano fare la differenza, anche quando tutto sembra andare storto. La squadra ha mostrato di saper rialzarsi, puntando sulla forza collettiva per ricostruire il proprio cammino verso il successo.

Una squadra senza spina dorsale difficilmente resta in piedi. Centrale difensivo, regista e centravanti: a Riyadh il Milan perde tutto insieme e abdica da detentore della Supercoppa. Il Napoli ne approfitta con lucidità e ferocia, imponendosi 2-0 e conquistando la finale. Come analizza Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, è un Milan sgonfio quello visto in Arabia Saudita, lontano parente della squadra vincitrice di un anno fa. L'infortunio di Gabbia costringe Allegri a schierare De Winter, apparso subito in grande difficoltà. Il riposo concesso a Modric affida le chiavi della manovra a Jashari, intimorito dal peso della regia, mentre Nkunku conferma e amplifica i propri limiti tecnici e caratteriali.

