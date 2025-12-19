Gazzetta dello Sport | Ride il Napoli
Il Napoli, in un momento di crisi, dimostra ancora una volta quanto la solidità e la compattezza siano fondamentali per affrontare le difficoltà. La vittoria di ieri sottolinea come il carattere e l’unità possano fare la differenza, anche quando tutto sembra andare storto. La squadra ha mostrato di saper rialzarsi, puntando sulla forza collettiva per ricostruire il proprio cammino verso il successo.
"> Una squadra senza spina dorsale difficilmente resta in piedi. Centrale difensivo, regista e centravanti: a Riyadh il Milan perde tutto insieme e abdica da detentore della Supercoppa. Il Napoli ne approfitta con lucidità e ferocia, imponendosi 2-0 e conquistando la finale. Come analizza Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, è un Milan sgonfio quello visto in Arabia Saudita, lontano parente della squadra vincitrice di un anno fa. L’infortunio di Gabbia costringe Allegri a schierare De Winter, apparso subito in grande difficoltà. Il riposo concesso a Modric affida le chiavi della manovra a Jashari, intimorito dal peso della regia, mentre Nkunku conferma e amplifica i propri limiti tecnici e caratteriali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
