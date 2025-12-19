Gaza rifiuti e macerie Un disastro che uccide

In un contesto di devastazione e sofferenza, Gaza si trova schiacciata tra rifiuti, macerie e un clima di emergenza. Le immagini di allagamenti e crolli raccontano una realtà drammatica, dove le vite degli sfollati sono messe a dura prova da condizioni estreme. In questo scenario, l’umanità si confronta con una crisi che richiede attenzione e solidarietà.

© Cms.ilmanifesto.it - Gaza, rifiuti e macerie. Un disastro che uccide In questi giorni di tempeste che tormentano Gaza, le immagini mostrano gli allagamenti nelle tendopoli degli sfollati e i media locali riferiscono degli uccisi dal freddo e dai crolli di . il manifesto.

Gaza, tra il dire e il fare ci sono 61 milioni di tonnellate di macerie. Ecco le stime realistiche di un incubo - La più recente analisi del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) indica che la distruzione o il danneggiamento del 78% circa dei ... ilfattoquotidiano.it

Gaza, il ritorno tra le macerie: migliaia di palestinesi in marcia verso le loro case dopo il cessate il fuoco - Migliaia di palestinesi hanno ripreso la strada verso il nord della Striscia di Gaza, in un lento e faticoso ritorno alle proprie case devastate dai bombardamenti. greenme.it

12 neonati palestinesi sono morti di freddo a Gaza. L'OMS avverte di un alto rischio epidemico con migliaia casi già registrati. Il freddo, la fame e l'acqua contaminata da fogne e rifiuti tossici favoriscono la diffusione di malattie infezioni, ipotermia ed epidemie. x.com

