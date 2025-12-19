gaza il cardinale pizzaballa in visita nella striscia

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa si è recato a Gaza per una visita alla parrocchia della Sacra Famiglia, colpita da un raid israeliano nel luglio del 2025, dove ha incontrato la comunità cristiana locale. Il Patriarca latino di Gerusalemme aveva annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di raggiungere la Striscia prima delle festività natalizie, spiegando di aver richiesto alle autorità competenti le necessarie autorizzazioni. Il comunicato del Patriarcato: «Il cardinale valuterà le condizioni della parrocchia». Pizzaballa è accompagnato dal vicario patriarcale latino, monsignor William Shomali, e da una delegazione ristretta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

