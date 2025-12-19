Gaza il Cardiale Pizzaballa è nella Striscia | a Natale presiederà la messa

A Natale, il Cardinale Pizzaballa sarà a Gaza per presiedere la messa, portando un messaggio di speranza in un contesto difficile. Nel frattempo, Padre Gabriel Romanelli ha condiviso con il Sole24Ore le delicate realtà della Striscia, offrendo uno sguardo autentico su una regione segnate da conflitti e sofferenza, in un momento di riflessione e solidarietà.

“Un pasto per Gaza”: l’Arcidiocesi di Potenza invia 53.144 euro a Pizzaballa - Marsico Nuovo ha concluso con straordinaria partecipazione l’iniziativa solidale “Un pasto per Gaza”, raccogliendo 53. lasiritide.it

Gaza: card. Pizzaballa, “dentro la guerra terribile, c’è chi ha accolto” - “Anche in Terra Santa durante questo tempo difficile e pieno di rancore, violenza e rifiuto dell'altro molte persone sono state emarginate. agensir.it

FIERA DELLA SOLIDARIETÀ AIUTO PER LA PARROCCHIA DI GAZA CITY Il Cardinale Pizzaballa ha inviato una bellissima lettera di risposta alla nostra donazione per la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza City. Dopo il grandissimo evento di solidarietà - facebook.com facebook

