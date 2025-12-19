Gaza il Cardiale Pizzaballa è nella Striscia | a Natale presiederà la messa

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Natale, il Cardinale Pizzaballa sarà a Gaza per presiedere la messa, portando un messaggio di speranza in un contesto difficile. Nel frattempo, Padre Gabriel Romanelli ha condiviso con il Sole24Ore le delicate realtà della Striscia, offrendo uno sguardo autentico su una regione segnate da conflitti e sofferenza, in un momento di riflessione e solidarietà.

gaza il cardiale pizzaballa 232 nella striscia a natale presieder224 la messa

© Ildifforme.it - Gaza, il Cardiale Pizzaballa è nella Striscia: a Natale presiederà la messa

Proprio oggi, poi, Padre Gabriel Romanelli è intervenuto sulle colonne del Sole24Ore, per raccontare qual è la realtà attuale di Gaza. "Le persone hanno bisogno di aiuto adesso che sono nelle tende, con le piogge, con il freddo, senza elettricità e acqua potabile", ha spiegato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Gaza, il cardinale Pizzaballa nella Striscia

Leggi anche: Avviato il ritiro dell'Idf nella Striscia lungo le linee concordate. Pizzaballa: "Andrò a Gaza appena possibile"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

gaza cardiale pizzaballa 232Gaza, il cardinale Pizzaballa nella Striscia - Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, accompagnato dal Vicario patriarcale latino, monsignor William Shomali, e da una ... msn.com

gaza cardiale pizzaballa 232“Un pasto per Gaza”: l’Arcidiocesi di Potenza invia 53.144 euro a Pizzaballa - Marsico Nuovo ha concluso con straordinaria partecipazione l’iniziativa solidale “Un pasto per Gaza”, raccogliendo 53. lasiritide.it

Gaza: card. Pizzaballa, “dentro la guerra terribile, c’&#232; chi ha accolto” - “Anche in Terra Santa durante questo tempo difficile e pieno di rancore, violenza e rifiuto dell'altro molte persone sono state emarginate. agensir.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.