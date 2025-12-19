Gaudete in Domino domenica 21 dicembre meditazioni spirituali e organistiche in preparazione del Natale

Domenica 21 dicembre, alle 17.30, la basilica di San Domenico a Perugia ospita il secondo appuntamento delle meditazioni spirituali e organistiche in vista del Natale. Un momento di introspezione e musica sacra, ideale per immergersi nell’atmosfera di attesa e riflessione che precede il Santo Natale, in un ambiente carico di spiritualità e bellezza.

