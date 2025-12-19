Gasperini smonta il gioco di Fabregas | Che razza di possesso palla è? È brutto da vedere

Gasperini non ha apprezzato particolarmente lo stile di gioco del Como: "Il pubblico vuole vedere gioco in avanti. Altrimenti diventa il calcetto che è bello da giocare ma molto brutto da vedere". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

