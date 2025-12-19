Gasperini Scelto progetto Roma e non la Juve perchè più difficile
Gian Piero Gasperini svela le motivazioni dietro la sua scelta tra Roma e Juventus, evidenziando la sfida e la sfida stessa. Il tecnico giallorosso commenta anche le condizioni di Hermoso e la possibile titolarità di Dybala, sottolineando l’importanza di valutazioni in vista della prossima gara. La sua decisione riflette ambizione e volontà di affrontare le sfide più complesse.
Il tecnico giallorosso: "Hermoso ha un affaticamento, Dybala titolare? Da valutare". ROMA - "Ho preferito il progetto della Roma a quello della Juve perché era quello più difficile: sono contento di come sia andata". Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha aperto la conferenza stampa de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Gasperini: «Ho scelto la Roma e non la Juventus perché si trattava di una sfida più difficile»
Leggi anche: Conferenza stampa Gasperini: «Perché ho scelto la Roma e non la Juve. Dybala da valutare, ecco chi mancherà domani. Su Spalletti…»
Roma, pressing su Zirkzee: è lui la punta scelta da Gasperini; Roma, samba vincente: così Wesley ha steso il Como con un gol alla Gasperini; La Roma lavora sotto traccia a Zirkzee: scelta la formula, ma si valutano 4 alternative; Soulé la Roma ha scelto lui | leader giallorosso e rivincita Juve.
Gasperini "Scelto progetto Roma e non la Juve perchè più difficile" - "Ho preferito il progetto della Roma a quello della Juve perché era quello più difficile: sono contento di come sia andata". msn.com
Gasperini: “Ho scelto Roma perché questo progetto era più difficile, sono contento di come è andata” - In estate era stato accostato anche alla Juventus, ma ha preferito il progetto della squadra capitolina: “Era più di ... calcioatalanta.it
Gasperini: "Ho scelto la Roma perché la sfida era più difficile. La Juve rimane una big" - Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia della grande sfida alla Juventus, annunciando l'assenza di Dovbyk:. tuttomercatoweb.com
Gian Piero #Gasperini: “Perché ho scelto in estate la #Roma al posto della #Juventus Perché il progetto dell’ #ASRoma era più difficile…” x.com
AsRomalive.it. .diedlonely · home. #Zirkzee e #Raspadori! #Gasperini ha scelto la nuova coppia d’attacco della #Asroma. Secondo voi #Massara riuscirà ad accontentarlo #Calciomercato @angelopapi84 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.