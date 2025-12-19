Gasperini | Ho scelto la Roma e non la Juventus perché si trattava di una sfida più difficile

Gasperini ha spiegato le ragioni della sua scelta tra Roma e Juventus, sottolineando come la decisione sia stata dettata dalla sfida più impegnativa rappresentata dai giallorossi. In vista della partita di domani alle 20:45, l’allenatore ha presentato la sfida con determinazione, evidenziando l’importanza di questa occasione per la sua squadra.

© Ilnapolista.it - Gasperini: «Ho scelto la Roma e non la Juventus perché si trattava di una sfida più difficile» Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro la Juventus (domani alle 20:45). Le parole di Gasperini. Come sta la squadra a parte i due assenti per la Coppa d’Africa? Riesce a recuperare Dovbyk? «Dovbyk non è recuperato, anche se si sta allenando da parecchi giorni. Ha ancora delle difficoltà a calciare, il resto ci siamo tutti a parte quelli partiti. Qualche problema con Hermoso che speriamo di risolvere» Prima di firmare con la Roma era nelle idee anche della Juve. Ci può dire perché ha preferito la Roma? «Perché era una sfida più difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Matic: “Ho scelto la Roma per Mourinho, perché ho lasciato? Meritavo più rispetto” Leggi anche: Conferenza stampa Gasperini: «Perché ho scelto la Roma e non la Juve. Dybala da valutare, ecco chi mancherà domani. Su Spalletti…» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il ballo degli ex, Dybala e Soulé sfidano la Juve; Noemi: Che energia i Giochi, tifo per la mia amica Goggia. Gasperini spacca e ho un brano per Totti; Il calcio è semplice: una cosa è avere Hojlund, un’altra è giocare con Nkunku (Condò) Al Corsera. In questo momento il confronto tra i due è straziante, anche perché il range di prezzo è stato più o meno lo stesso. Nkunku è stato qualcuno. https://www.ilnapoli; Gasperini: “La scelta su Ndicka per domani! El Aynaoui, Pellegrini e così vedo Dybala e Ferguson”. Qui Roma - Gasperini in conferenza: "Scelto la Roma invece della Juventus per una sfida più difficile. Hermoso in dubbio, Dybala da valutare, Spalletti..." - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha presentato così la gara. tuttojuve.com

Roma, Gasperini: "Ho accettato i giallorossi perché la sfida era più ardua" - 45, la Roma sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium. tuttomercatoweb.com

Gasperini 'progetto più difficile, così ho preferito Roma a Juve' - Perché era quello più difficile, sono contento di come sia andata". msn.com

#RomaComo: i convocati di #Gasperini Prima chiamata per il centrocampista della Primavera Muhammed #Bah: il classe 2007 ha scelto la maglia numero 69 tinyurl.com/3rrw4byw #ASRoma x.com

AsRomalive.it. .diedlonely · home. #Zirkzee e #Raspadori! #Gasperini ha scelto la nuova coppia d’attacco della #Asroma. Secondo voi #Massara riuscirà ad accontentarlo #Calciomercato @angelopapi84 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.