Gasperini e i complimenti di Spalletti | È riuscito a farlo con tutti i giocatori che ha allenato L’elogio al tecnico della Roma

Gasperini e i complimenti di Spalletti: «È riuscito a farlo con tutti i giocatori che ha allenato». Il sincero elogio al tecnico della Roma. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juve Roma Luciano Spalletti ha speso parole al miele per Gian Piero Gasperini. CENE CON GASPERINI – «Io sto bene con tutti, con molti di questo campionato qui. Io sto quasi bene con tutti. Mi ha sempre messo curiosità: è il modo di fare, di ragionare, di praticare un mestiere a fare la differenza. Da uno come lui c’è da imparare, è un marchio di fabbrica il Gasp-brand. Quanti ho sentito dire ‘Fanno come l’Atalanta’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

