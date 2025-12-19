In un clima di sollievo e condivisione, Andrea Sempio e i suoi legali celebrano in un fast food l’esito positivo dell’incidente probatorio, che getta nuova luce sul caso di Chiara Poggi. La scena, catturata poco dopo l’udienza, mostra un Sempio sorridente insieme al suo team, segnando un momento di speranza e di possibile svolta nel complicato iter giudiziario.

© Ilgiorno.it - Garlasco, Sempio e i suoi legali festeggiano al fast food l’esito dell’incidente probatorio

Garlasco (Pavia), 19 dicembre 2025 – Andrea Sempio ripreso sorridente con il suo pool difensivo, a cena in un locale, poche ore dopo l'udienza dell'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il video è del suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti, che lo ha postato sui social da dove è stato ripreso dal Corriere della Sera e da Il Giorno. “Con il pool difensivo al gran completo”, afferma Cataliotti facendo ruotare la telecamere del suo telefonino, che riprende in ordine i consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi e l'avvocato Angela Taccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Sempio, si avvicina la fine dell’incidente probatorio. I legali: «Perizia è una pistola d’acqua, ma non vogliamo ribaltare l’esito»

Leggi anche: Garlasco, il commento dell’avvocato di Sempio dopo l’incidente probatorio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa; Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.

Garlasco, il DNA divide le difese in tribunale: Alberto Stasi escluso, dubbi su Andrea Sempio - Incidente probatorio su Garlasco: legali di Stasi soddisfatti per l’esclusione dal DNA. panorama.it