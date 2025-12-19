Garlasco Sempio a cena con la sua squadra di difesa

Garlasco, Sempio si prende una pausa con la sua squadra di difesa, concedendosi un momento di relax dopo una giornata intensa e ricca di tensioni. Un'occasione per ricaricare le energie e affrontare le prossime sfide con rinnovata determinazione, in un clima di compattezza e solidarietà.

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Sempio a cena con la sua squadra di difesa Attimi di relax per Andrea Sempio al termine di una giornata carica di tensione e forse decisiva per il caso Garlasco. In un video pubblicato sui social dal suo avvocato Liborio Cataliotti, si vede l'unico indagato per l’omicidio i Chiara Poggi sorridente al tavolo insieme all’altro avvocato Angela Taccia e ai consulenti della difesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Leggi anche: Garlasco, nuovo colpo di scena: il generale Garofano lascia la difesa di Sempio. Traballa la sua posizione Leggi anche: Garlasco, il video della cena con Sempio dopo l'udienza: risate La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Garlasco, il diario degli ultimi giorni di vita di Chiara Poggi: le chiamate di Sempio, l'ultima cena con Stasi; Garlasco, Andrea Sempio sorridente a cena con gli avvocati dopo l'udienza per l'incidente probatorio; Perché capire quando Alberto Stasi ha bevuto l'Estathé potrebbe far chiudere le indagini su Andrea Sempio; Garlasco in Tv, dal DNA di Sempio all'Estathè di Stasi. Le nuove indagini dei Poggi: Oggetti conservati come reliquie. Delitto di Garlasco: bufera per la cena di Sempio dopo l’incidente probatorio, il video - Episodio controverso dopo l'incidente probatorio per il delitto di Garlasco: Sempio e il suo team difensivo a cena in un clima disteso. newsmondo.it

Garlasco, l’udienza in diretta: oggi l’incidente probatorio con i risultati sul DNA di Sempio, anche Alberto Stasi in aula - Oggi 18 dicembre in Tribunale a Pavia si terrà l'udienza più attesa sul caso Garlasco da quando sono iniziate le indagini su Andrea Sempio. fanpage.it

Garlasco, Sempio scherza con i suoi avvocati a cena: "Ecco la causa di tutto..." VIDEO - Andrea Sempio a cena con il pool difensivo dopo l’incidente probatorio sul caso Garlasco. affaritaliani.it

Milano Fanpage.it. . “Pool difensivo al gran completo, c'è anche la 'causa incolpevole' il motore, il collante di tutto" Caso Garlasco: Cataliotti pubblica il video al ristorante con Sempio. "Tutti legati da stima reciproca e amicizia sincera". specifica - facebook.com facebook

Garlasco, ultimo atto dell’incidente probatorio su Sempio e il Dna. Stasi in aula a sorpresa x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.