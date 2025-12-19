Garlasco Sempio a cena con avvocati e periti | risate e battute Sono causa di tutto

Risate, clima sereno e positività. È l’atmosfera che ha accompagnato Andrea Sempio alla cena con il suo pool difensivo dopo l’ incidente probatorio che si è svolto ieri, 18 dicembre, nell’ambito delle indagini sull’ omicidio di Chiara Poggi. A raccontare il momento è stato l’ avvocato Liborio Cataliotti, che ha condiviso una storia su Instagram. All’incontro erano presenti anche l’ avvocata Angela Taccia e i genetisti Marina Baldi e Armando Palmegiani. « Sono la causa di tutto », ha detto Sempio, sorridendo e riferendosi al motivo della cena. « La causa incolpevole », ha replicato il suo legale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

